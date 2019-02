Staking : regionaal verdeelcentrum Krëfel staakt Didier Verbaere

13 februari 2019

Het regionale verdeelcentrum van elektroketen Krëfel aan Neerhonderd in Wetteren is dicht. De 22 arbeiders legden er het werk neer. “Wij zijn de schakel tussen leveranciers en klanten. De winkels blijven open maar een aantal bedienden van de winkels kwamen ook al langs uit solidariteit”, zegt Kristel Van Damme van vakbond LBC-NVK. De kans dat vandaag uw koelkast of televisie wordt geleverd in de regio Gent Wetteren is dus nihil.