Staking : bpost verdeelcentrum aan het werk Didier Verbaere

13 februari 2019

09u26 0

Alle arbeiders en bedienden van het bpost-verdeelcentrum op Neerhonderd in Wetteren zijn aan het werk. Het verdeelcentrum is de pakjesdienst van bpost in de regio Gent-Wetteren. “We zijn statutair benoemd en worden betaald volgens wettelijke plafonds. Dus staken kunnen we niet. Al is de bereidheid er wel”, zegt Jo Thienpont, die net een hele bestelwagen heeft volgeladen.