Staking bij Bekaert op industrieterrein Kwatrecht in Wetteren Didier Verbaere

25 januari 2019

Zo’n 160 arbeiders van Bekintex, een afdeling van Bekaert op Neerhonderd in het industriepark van Wetteren Kwatrecht, hebben deze ochtend het werk neergelegd. Er staat een stakingspiket op de parking van het bedrijf. Vakbonden en directie zitten al enkele uren aan de onderhandelingstafel en het personeel werd gevraagd om voorlopig niet te communiceren met de media om de onderhandelingen niet te ondermijnen. In Wetteren wordt koperdraad verwerkt in brandwerende dekens en in stof voor verwarmde autozetels. Waar het sociaal conflict om draait, is nog niet meegedeeld. Het personeel wordt op dit moment naar binnen geroepen voor meer uitleg over de onderhandelingen.