Staking : Basisschool Sint-Gertrudis dicht door staking Didier Verbaere

13 februari 2019

11u32 8 Wetteren De Sint-Gertrudis basisschool in het centrum van Wetteren bleef deze ochtend dicht door de nationale staking. Er was ook geen opvang voorzien voor de ruim 400 leerlingen.

In de school zijn een 30-tal leerkrachten aan de slag. Slechts 4 waren bereid om te werken en opvang te voorzien. Maar dat zag het schoolbestuur niet zitten. “Omwille van de veiligheid van de kinderen konden we geen opvang voorzien. De ouders werden vorige week per brief op de hoogte gebracht van de situatie. Er kwamen woensdagochtend ook geen ouders of kinderen opdagen”, klinkt het op het secretariaat van de school.