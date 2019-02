Staking : arbeiders Recticel en Omnichem niet aan het werk Didier Verbaere

13 februari 2019

Bij het farmabedrijf Omnichem in Wetteren is de ochtendploeg niet aan het werk door de nationale staking. “Enkel het veiligheidspersoneel en één kaderlid is aan het werk. Vandaag leggen zo’n 600 arbeiders het werk neer. De staking is dus massaal opgevolgd”, zegt Allen Winckels van ABVV. Ook bij de buren van schuimproducent Reciticel wordt niet gewerkt. Daar staken zo’n 225 arbeiders. De bedienden zijn wel aan het werk. Morgen om 5 uur wordt het werk pas hervat.