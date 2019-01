Staking afvalophalers voorbij Didier Verbaere

21 januari 2019

Bij de intercommunale Verko zijn alle werknemers van de afvalinzameling na drie weken staking opnieuw aan de slag in de regio Wetteren Dendermonde. Een deel van het personeel legde het werk neer na een sociaal conflict over één van de arbeiders. Drie weken lang bleef heel wat afval achter in de straten.

“De acties zijn voorlopig opgeschort en we gaan opnieuw aan de slag volgens de planning van de gewone afvalkalender. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal aanwezigen door ziekte bekijken we waar inhaalrondes mogelijk zin”, zegt Marie-Lise Van Wassenhove voor Verko. Afval dat voor vrijdagavond niet is opgehaald, moet dan weer binnen genomen worden en aangeboden bij een volgende ronde.