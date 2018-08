Sportbikes krijgt 1 van de 5 gestolen fietsen terug 11 augustus 2018

Een van de vijf fietsen die vorig jaar gestolen werden bij Sportbikes aan de Brusselsesteenweg in Massemen, keert terug naar de eigenaar.





Vorig jaar op 1 oktober om 3 uur 's nachts namen de dieven in enkele minuten tijd vijf fietsen met een totale waarde van 15.000 euro mee. Na een grondig onderzoek werd een bende opgerold. In een fietswinkel in Roemenië is een deel van de buit teruggevonden. Daarbij weliswaar slechts een fiets uit de winkel in Wetteren. "Met die fiets kunnen we nog weinig doen. De verzekering heeft die ondertussen vergoed, dus kunnen we hem niet meer verkopen. Er zullen vermoedelijk ook wel krassen of andere beschadigingen aan zijn door het transport. Dus die is zo goed als onverkoopbaar. We zullen hem gewoon voor eigen gebruik nemen", vertelt zaakvoerder Martine Cours van Sportbikes in Massemen. (DVL)