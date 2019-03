Speelplaatsen van kleuterscholen in Wetteren worden groener Didier Verbaere

17u13 0 Wetteren De Wetterse kleuterscholen ’t Klimopje en Campus Kompas hebben plannen om hun speelplaatsen groener in te richten.

“We willen een speelplaats waar ook in de natuur kan gespeeld worden. Met oog voor de fauna en flora in elk seizoen, met wilde natuur en snoezelgroen. Alleen natuurlijke materiaal mag: zand, water, houten paletten, en boomstammen. En dit alles in samenwerking met MOS Provincie Oost-Vlaanderen”, zegt MOS-leerkracht Sarah Pelsemacker van de derde kleuterklas in ’t Klimopje.

De school heeft heel wat kleuters die thuis geen tuin hebben. “We rekenen onder meer op de expertise van een imker, een compostmeester, een plantenteler. Wetteren is een groene gemeente en we willen dat als school ook uitstralen”.

In september wil de school haar open ruimte omvormen. De komende maanden staan bezoeken aan andere scholen, ideeën opdoen, haalbaarheid evalueren, ouderparticipatie en sponsoring op de agenda. Alle ideeën zijn welkom.