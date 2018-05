Sparren in de fik door onkruidbrander 18 mei 2018

Een twintigtal sparren in een tuin in de Slekkebeek vatten gisteren om 11.45 uur vuur. Een man was er onkruid aan het branden toen de vonken door de wind oversloegen naar de haag. De brandweer snelde ter plaatse. Een carport met geparkeerde wagen stond gevaarlijk dicht bij de vlammenzee. Het onkruid dat de man probeerde te verdelgen met een brander, staat op openbaar terrein tussen de straat en de woningen. Een doorn in het oog van de buurtbewoners. De gemeentelijke groendienst verwijderde er enkele maanden geleden 'niet inheemse' lavendelstruiken, maar sindsdien werd niks nieuws aangeplant. Het onkruid tiert er welig en verspreidt zich in de tuinen. De bewoners proberen het zelf in toom te houden. Met een brand als spijtig gevolg. "Het verdelgen van onkruid met een brander is onverantwoord. We hebben sinds de invoering van het verbod op pesticiden al tientallen soortgelijke branden moeten blussen", zegt Romain Van Bever van de Wetterse brandweer. Vorig jaar vatten bomen op het kerkhof vuur toen gemeente-arbeiders er onkruid wegbrandden. (DVL)