Sp.a Wetteren eist doorlichting afvalintercommunale Verko Didier Verbaere

26 februari 2019

22u14 0

De gemeenteraad van Wetteren vraagt een doorlichting van het personeelsbeleid van de Intercommunale voor afvalverwerking Verko. De jongste maanden waren er verschillende stakingen na het ontslag van een werknemer. Dat zorgde voor heel wat problemen met de ophaling van huisvuil. Sp.a raadslid Jan Tondeleir vroeg om de doorlichting op de agenda van de algemene vergadering op 21 maart in Dendermonde te plaatsen. Zijn voorstel werd door de meerderheid, met steun van Vlaams Belang, goedgekeurd.

Voer voor een geanimeerde discussie zo bleek. N-VA vind het niet kunnen dat een raadslid van de meerderheid, en dus verantwoordelijk voor het beleid in de Intercommunale, op de nationale staking zijn steun ging betuigen aan een piket van Verko. “We zijn de tweede grootste aandeelhouder van Verko. Dit kan absoluut niet door de beugel”, zegt raadslid Annelien Van Der Gucht (N-VA). Vlaams Belang verleende wel hun steun aan de vraag vanuit de oppositie. “Eindelijk iemand uit de meerderheid die de problemen bij Verko durft benoemen en aan te pakken”, wist raadslid Wouter Bracke.

Zitting geschorst voor overleg

Marianne Gorré (Groen&Co) schorste daarop de zitting voor overleg. Uiteindelijk werd de vraag van Tondeleir als varia punt op de agenda van de algemene vergadering van Verko toegevoegd. Groen&Co, Eén Wetteren en CD&V keurde de vraag goed en steunt zo haar coalitiepartner. Samen met Vlaams Belang goed voor een comfortabele 16 ja-stemmen. N-VA stemde tegen en Open Vld onthield zich op het punt. Ook raadslid Leentje Grillaert (CD&V), huidig Deputé in de Provincie en voormalig voorzitter van Verko, liet de kelk aan haar voorbij gaan en bleef buiten tijdens de stemming. Het is aan de algemene vergadering in Dendermonde om zich definitief uit te spreken over een eventuele doorlichting van het bedrijf door een extern bureau.