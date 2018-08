Sp.a Plus trekt met 23 kandidaten naar kiezer 23 augustus 2018

02u45 0

In Wetteren trekt sp.a met 23 kandidaten, en dus niet met een volledige lijst van 29 kandidaten, naar de kiezer onder Sp.a Plus. Er staan ook vijf onafhankelijk kandidaten op de lijst.





Lijsttrekker Jan Tondeleir wordt gevoldg door nieuwkomer Lut Blancquaert op de tweede plaats. Daarna komen Lien Depoorter en Pol Bracke. Zeven namen stonden eerder op een kieslijst in Wetteren of in andere gemeentes. Plus-kandidaten zijn Priya De Wannemaeker, Laurence Caron, Dirk Tondeleir, Bilal Bruggen en Dirk Vercauteren. Lisa Colman (22) is de jongste kandidaat op plaats 6. Ook Nadine De Graeve, dochter van de laatste SP burgemeester Jacques De Graeve, staat op de lijst. Net als oud gemeenteontvangen Jo De Mol. Voorzitter Herwig Van Doorsselaer sluit de rij op 23. Hij is ook kandidaat voor de Provincie. (DVL)