Sp.a betreurt afwijzing kartel Groen & Co

02u29 0 Wetteren Sp.a Wetteren trekt onafhankelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober met huidig en enig raadslid Jan Tondeleir, maar betreurt de weigering van Groen & Co om als progressief kartel naar de kiezer te trekken.

Dat vertelde voorzitter en lijstduwer voor de lijst Herwig Van Doorsselaer tijdens de nieuwjaarsreceptie. Zijn dochter Eline zal de lijst op de voorlaatste plaats steunen op de Sp.a Pluslijst.





"We vroegen enkel de derde plaats en één derde van de plaatsen op de lijst om met een gezamenlijke lijst naar de kiezer te trekken, maar het antwoord was helaas negatief. Daarom kiezen we voor een progressieve lijst en een aantal onafhankelijken", aldus Van Doorsselaer. Op die lijst krijgt Lut Blanquaert, kinderverzorgster in Schaarbeek, de tweede plaats. Lien De Poorter, actief in het G-Voetbal van KVVE Massemen, staat op drie. Pol Bracke op vier en Pyra De Wannermaeker, ABVV délégé van Trianval, op vijf.





