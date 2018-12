Som geld gestolen bij inbraak in Boomkwekerijstraat Didier Verbaere

28 december 2018

In een woning in de Boomkwekerijstraat in Wetteren werd donderdagnacht ingebroken en een som geld gestolen. De bewoner stelde de inbraak vrijdagochtend vast en alarmeerde de politie. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.