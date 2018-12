Solidariteitsavond door Multiculturele vrouwenbewegingen Tunesische ster Zaza voor het eerst in België Didier Verbaere

17 december 2018

12u35 3 Wetteren De multiculturele vrouwenbeweging uit Wetteren, Mozaïek uit Ronse en Carthage Femme uit Gent organiseren op zaterdag 12 januari een solidariteitsavond in Zaal Gowalt in Wetteren. Die avond treedt de Tunesische ster Zaza voor het eerst in België op. Ook zanger Taoufik geeft een optreden.

“Onze vereniging wil steeds verschillende nationaliteiten in contact brengen met elkaar om elkaar beter te leren kennen. En we brengen steun aan verschillende goede doelen ongeacht de achtergrond, herkomst of cultuur van mensen”, zegt Hana Frouja van de Multiculturele Vrouwenbeweging van Wetteren.

“Dit jaar willen we geld inzamelen voor het herstellen en bouwen van scholen in Tunesië. Heel wat kinderen moeten er dagelijks kilometers te voet naar school. Scholen die eigenlijk onleefbaar zijn zonder toiletten, ramen of deuren en verwarming. We willen die kinderen de kans geven om in betere omstandigheden les te krijgen en te werken aan een beter toekomst”, weet Hana.

Twee jaar geleden bracht ze al eens 400 man op de been op een solidariteitsavond in Wetteren. “Met de steun van twee soortgelijke verenigingen, moeten we nog beter doen. Wetteren toonde reeds in het verleden dat het een solidair hart heeft. Ook willen wij de Ambassadeur van Tunesie in België de heer Mohammed Riadh Ben Mosbaah bedanken voor zijn interesse en zijn steun in onze projecten”, besluit Hana. De deuren van Gowalt aan de Kwatrechtsteenweg gaan open om 19 uur. Tickets voor deze optredens kosten 35 euro en 30 euro in voorverkoop. Info en reservatie hana.frouja@gmail.com.