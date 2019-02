Sofie Wijmeersch legt eed af als nieuw raadslid voor N-VA Didier Verbaere

26 februari 2019

Na het ontslag van Herman Van Assche uit de gemeenteraad in Wetteren, heeft Sofie Wijmeersch dinsdagavond de eed afgelegd als nieuw raadslid voor N-VA. Herman Van Assche was kopman bij de verkiezingen en raakte vlot verkozen. Maar de partij werd naar de oppositiebanken verwezen. Van Assche legde in januari nog de eed af maar diende nu zijn ontslag in om persoonlijke redenen. Eerste opvolger Sofie Wijmeersch neemt nu zijn zitje in.