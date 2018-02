Soetaert en Van De Wiele onafhankelijk 10 februari 2018

Raadsleden Nico Soetaert (Open Vld) en Marie Rose Van De Wiele (Respect fractie) zullen voortaan als onafhankelijke zetelen. Soetaert kreeg ondertussen de vijfde plaats op de lijst van de politieke beweging Eén (ex N-VA, liberalen en onafhankelijken). Of Marie Rose nog opkomt bij de verkiezingen is nog niet bekend. (DVL)