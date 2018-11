Snelwegparking of oorlogsgebied? Prikkeldraad moet transmigranten langs E40 in Wetteren afschrikken Parking E40 blijft voorlopig dicht - Burgemeester wacht op bijkomende maatregelen Didier Verbaere

28 november 2018

11u39 0 Wetteren De bewaakte vrachtwagenparking langs de E40 richting Kust in Wetteren werd gesloten op bevel van burgemeester Alain Pardaen (CD&V) na een De bewaakte vrachtwagenparking langs de E40 richting Kust in Wetteren werd gesloten op bevel van burgemeester Alain Pardaen (CD&V) na een vechtpartij met transmigranten waarbij één dode viel. Pardaen kon de veiligheid van de gebruikers en bezoekers niet meer garanderen en eiste maatregelen. Hij liet de parking drie maanden sluiten tot minstens 13 december.

Ondertussen is er wel al heel wat overleg gepleegd en werden bijkomende maatregelen genomen. Zo werd de hele parking omzoomd met scheermesprikkeldraad op vraag van de bevoegde minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA). Zowel aan de buiten- als de binnenkant van de omheining ligt nu een vlijmscherpe stalen gordel prikdraad. De afsluiting van de parking werd ook hersteld op plaatsen waar migranten de draad hadden opengeknipt. En er werden nieuwe slagbomen geïnstalleerd.

Extra beveiliging gevraagd

“Uitbater Shell heeft ondertussen ook een privébewaker met een hond ingezet op haar parking. Maar dat is vooral om haar eigen bezoekers te beschermen en een veilig gevoel te geven. We zaten vorige week nog samen met vertegenwoordigers van Shell en de federale politie en vragen om die extra bewaking te behouden vooraleer ik de maatregel neem om de parking weer open te stellen”, zegt burgemeester Alain Pardaen.

Overleg

“Deze week zitten we opnieuw samen voor overleg. Het zou kunnen dat de parking opnieuw open gaat voor 13 december. Al dan niet beperkt en enkel overdag. We hebben ook extra verlichting en camerabewaking gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer en wachten nog op antwoord. We zijn tevreden met de maatregelen die reeds werden genomen. Door de tijdelijke sluiting is de stroom migranten ook opgedroogd in Wetteren. Maar dat is het ‘waterbed-effect’. Als je de druk hier opvoert, duikt het elders anders op zoals nu in Kruibeke”, aldus Pardaen. Hij maakt zich ook geen illusies. Zodra de parking weer opengaat, zullen de transmigranten terugkeren. Maar ze zullen alvast moeilijker kunnen binnendringen op de beveiligde parking.