Snellere dringende medische opvang

Patiënten zullen in de ASZ Campus Wetteren vanaf 1 januari voortaan opnieuw alle dagen geholpen kunnen worden via de dienst Dringende Medische Opvang (DMO) van de huisartsenkring Vesalius. Door de afschaffing van de Spoeddienst in 2014 werden patiënten er steevast doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Vaak met kwetsuren en aandoeningen die perfect door een huisarts behandeld kunnen worden.





Wetteren is sindsde reorganisatie geen acuut ziekenhuis meer met eerste opvang maar een revalidatie en dagziekenhuis. Maar in samenspraak met de eigen huisarts en het onthaal zullen directe consultaties bekeken worden en zal een patiënt sneller geholpen worden door de huisartsen bij eerstelijnszorg en kleinere kwetsuren. (DVL)