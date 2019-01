Sneeuwpret in Wetteren Didier Verbaere

30 januari 2019

16u38 2

De verse sneeuw leverde in Wetteren op woensdagnamiddag voor heel wat sneeuwpret. In het Provinciaal Domein Den Blakken onderbraken kinderen de wekelijkse looptraining van Vlierzele Sportief voor een rondje sneeuwballen gevecht. En gezinnen genoten met de slee op De Warande. En na een wekenlange staking bleven de Verko arbeiders, in barre omstandigheden, het huisvuil ophalen. Chapeau voor de mannen.