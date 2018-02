Smart City Label voor duurzaam nieuw gemeentehuis Rode Heuvel 27 februari 2018

Het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel in Wetteren achter de Sint-Gertrudiskerk is officieel geopend in aanwezigheid van provinciegouverneur Jan Briers en vertegenwoordigers van Belfius en de Europese Investeringsbank (EIB). Die laatste bedachten de gemeente met het Smart City Label vanwege het duurzame karakter van het nieuwe gebouw dat zijn warmte en koeling volledig uit de grond haalt met een warmtepomp. Op het dak staan 80 zonnepanelen in voor een geschatte elektriciteitsproductie van 20 000 kWh per jaar. En er werd veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor alle bezoekers.





Experts van Belfius en de Europese Investeringsbank oordeelden dat dit project duidelijk bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de gemeente en dat het nieuwe administratief centrum volledig beantwoordt aan de criteria van hun gezamenlijke financieringsprogramma Smart Cities & Sustainble Development.





De gemeente Wetteren is trouwens bij de eerste lokale besturen die deze unieke en voordelige financiering konden genieten. (DVL)