Slechtvalken broeden op eerste eieren 21 maart 2018

Een koppel slechtvalken is sinds dit weekend op zijn eerste twee eieren aan het broeden. Dat doen ze in de nestkast die de gemeente en Natuurpunt enkele jaren geleden installeerden in de toren van de Sint-Gertrudiskerk in Wetteren. Het koppel had er zijn eerste nest in 2014. Toen vlogen twee gezonde jongen het nest uit. In 2015 mislukte het broedsel, maar in 2016 en 2017 brachten ze maar liefst vier jongen groot. De slechtvalk is de grootste inheemse roofvogel en wordt beschouwd als de snelste vogel ter wereld. Ze halen in duikvlucht snelheden tot meer dan 300 per uur. Je kan hun capriolen live volgen op de markt en ook via een live webcam die in de nestkast werd gehangen via webcam.wetteren.be. (DVL)