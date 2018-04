Slechtvalken brengen nieuw leven op kerktoren 24 april 2018

In de toren van de Sint-Gertrudiskerk van Wetteren heeft het koppel slechtvalken al twee van de vier eieren uitgebroed. De eerste twee kuikens werden gisteren geboren en stellen het goed. Verwacht wordt dat deze week ook de andere twee jongen ter wereld komen en dat ze ergens tussen eind mei en begin juni uitvliegen. Nadat in 2014 voor het eerst een paartje slechtvalken tot broeden kwam, plaatste Natuurpunt met de gemeente een webcam in de nestbak in de toren. Je kan het wel en wee van het slechtvalkengezin live volgen via www.wetteren.be en www.natuurpuntscheldeland.be. (DVL)