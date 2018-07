Slachtoffer steekpartij in coma, maar buiten levensgevaar DIDIER VERBAERE

17 juli 2018

Het slachtoffer van de steekpartij afgelopen zondag op het Felix Beernaertsplein in Wetteren, wordt nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Filip De Moor wou zondag verhaal halen bij een man die op de parking van het plein met een mes in de banden van een geparkeerde BMW stak. Daarop kreeg hij zelf enkele messteken. Zondag werd hij met spoed geopereerd en zijn milt en een deel van zijn lever weggehaald. Sindsdien ligt hij in coma. Zijn toestand is wel stabiel en hij is buiten levensgevaar. De dader zou nog steeds voortvluchtig zijn.