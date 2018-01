Skatepark op Dassenveld tegen Pasen 2019 02u47 0 Foto Didier Verbaere Wetteren vond onder meer inspiratie in het skatepark van Lokeren.

De gemeente Wetteren zal een nieuw skatepark inrichten aan het sportdomein Dassenveld op de Massemsesteenweg. Het terrein zal worden ingeplant achter Frituur 2000 en Café Tonneken op een terrein van 1.850 vierkante meter. De plannen werden voorgesteld en goedgekeurd in de Commissie Jeugd. Daarmee komt een einde aan een jarenlange zoektocht naar een geschikt terrein voor de skatende jeugd. Het vroegere skatepark verdween bij de bouw van de nieuwe sporthal in 2010. Er is nu een budget van 174.000 euro voorzien.





"Nu volgt een administratieve weg voor de aanvraag van de nodige vergunningen. We hopen volgende zomer de aanbestedingen te kunnen doen zodat het skatepark in de paasvakantie van 2019 kan openen", zegt schepen van Jeugd Katrien Claus (CD&V). "We gaan de markt bevragen. Ook de skaters en buurtbewoners worden in het project betrokken. Een jury zal uiteindelijk kiezen welk ontwerp we bouwen", besluit Katrien. De gemeente is al eigenaar van het sportcomplex op Dassenveld en wil er ook een nieuwe toegangsweg aaleggen zodat er een duidelijke scheiding komt met de ingang voor doe-het-zelfzaak Safti. (DVL)