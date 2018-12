Sinterklaas brengt speelgoed mee voor iedereen Didier Verbaere

05 december 2018

16u51 2

Sinterklaas is de vriend van alle kinderen in Wetteren. En dus ook van alle kinderen uit kansarme of minderbedeelde gezinnen. Want net zij hebben recht op een dagje kinderlijk geluk. En dus riep het gemeentebestuur van Wetteren op om oud en bruikbaar speelgoed te schenken. Een oproep die massaal werd gedeeld, want tijdens het grote sinterklaasfeest in de Gemeentelijke Feestzaal woensdagnamiddag konden alle kinderen kiezen uit tafels en tafels vol speelgoed. Samen met de zwarte pieten beleefden ze een leuke namiddag.