Sint met gouden limousine naar Sint-Theresia Didier Verbaere

03 december 2018

Sinterklaas en zijn zwarte pieten werden maandagochtend als echte rocksterren onthaald op de Sint-Theresia basisschool in Wetteren Overbeke. Peter Schepens van het gelijknamige limousine bedrijf bracht de Sint met een grote gouden bolide tot op de speelplaats van de school waar hij enthousiast begroet werd. Na wat liedjes op de koer, brachten Sint en Pieten een bezoek aan alle klassen. Deze namiddag brengen de kinderen nog een grote show voor de kindervriend. Dinsdag wordt de Sint verwacht in De Meiroos in Wetteren en ook woensdag is er een groot Sinterklaasfeest in de gemeentelijke feestzaal.