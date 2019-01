Sint Lodewijk viert 150ste verjaardag met retro-dag Didier Verbaere

22 januari 2019

11u00 0 Wetteren Sint Lodewijk, een school voor leerlingen met een motorische beperking in Wetteren, viert dit jaar haar 150ste verjaardag. Deze ochtend knipte burgemeester Alain Pardaen er het lint door voor de officiële opening van een retrodag.

Vandaag worden de kinderen ondergedompeld in de sfeer van toen met aangepaste lessen, een retromaaltijd met pensen, workshops met pottenbakken, kantklossen en volksdansen. Omwille van de sneeuw arriveerde de burgemeester deze ochtend niet in de voorziene cabriolet. Hij werd de school binnengevoerd in een klassieke Rolls Royce uit 1958. Op 17 maart is er een groot feestweekend in de school met een foto-expositie van fotografie Lieve Blancquaert waaraan ook de leerlingen meewerken.

De hele school baadde in de sfeer van 1921. Toen verwelkomde de instelling voor weesmeisjes voor het eerst ook meisjes met een handicap. Die werden nog oneerbiedig ‘gebrekkige kinderen’ genoemd. De tijden zijn gelukkig veranderd. De congregatie van de Zusters van Liefde in Wetteren had daarvoor in 1891 al voor een wereldprimeur gezorgd en was de eerste Westerse instelling die vrouwelijk geestelijken op missie naar Zwart Congo stuurde. De nonnen werden in Kwatrecht klaargestoomd voor hun missie.