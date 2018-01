Sint-Lodewijk krijgt 8,9 miljoen euro (al kost renovatie 5 miljoen méér) SUBSIDIES VOOR SCHOOL BUITENGEWOON ONDERWIJS DIDIER VERBAERE

02u37 0 Didier Verbaere De directie en het bouwteam van Sint Lodewijk aan de oude vleugel van de school, die wordt gerenoveerd. Wetteren Sint-Lodewijk, de instelling voor buitengewoon onderwijs in Kwatrecht, krijgt 8,9 miljoen euro subsidies voor verbouwingswerken. De oude vleugel van de basis- en secundaire school en de kapel worden de komende jaren volledig gerenoveerd. De werken worden geraamd op ruim 14 miljoen euro, wat betekent dat de school nog op zoek moet naar de resterende 5 miljoen euro.

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits keurde eind december ruim 23 miljoen euro subsidies goed voor investeringen en verbouwingswerken in meer dan 30 Oost-Vlaamse scholen. De grootste investeringen gebeuren in Sint-Lodewijk in Kwatrecht, een school voor andersvaliden. Het subsidiedossier dat in 2003 werd ingediend, kreeg nu eindelijk groen licht. De school wil haar oude vleugel de komende vijf jaar helemaal strippen en renoveren. Elke dag lopen 230 leerlingen school in Sint-Lodewijk. Verdeeld over buitengewoon lager en secundair onderwijs. Hiervoor gebruikt de school het oude hoofdgebouw van het voormalige klooster van de Zusters van Liefde.





"De oudste delen van het gebouw dateren van 1870 en waren oorspronkelijk de woon- en slaapvertrekken van de zusters. Maar ondanks alle investeringen en kleine renovaties van de laatste jaren, is het hele gebouw toe aan een grondige vernieuwing", weet algemeen directeur Ward Van Hoorde. Het totale gebouw is 10.000 vierkante meter. Aigon, de beheerder van de dossiers, rekent op 1.300 euro per vierkante meter om het oude gebouw aan te passen aan de strenge normen voor brandveiligheid en comfort. Wat neerkomt op een totale kost van ruim 14 miljoen euro. Dat maakt dat de school zelf op zoek moet naar 5,3 miljoen euro als ze alles wil aanpakken.





Erkend dorpsgezicht

"Alle ramen en deuren, de plafonds en het dak moeten worden gestript en vernieuwd. Ook de refter en de binnenspeelplaats worden gerenoveerd. Onze doelgroep heeft ook specifieke noden en ruimte nodig. In het gewoon onderwijs kunnen twintig leerlingen in een normaal lokaal terecht. Bij ons zijn dat er slechts acht vanwege de rolstoelen en andere hulpmiddelen. Dat maakt dat de oude gebouwen nauwelijks voldoen met smalle gangen, ontelbare niveauverschillen en trappen. Er zijn ook verschillende liften nodig, wat de renovatiekost de hoogte injaagt", aldus Van Hoorde. Bovendien is het klooster en de kapel geklasseerd als erkend dorpsgezicht. Dus een nieuwbouw was niet aan de orde. "We gaan nu samen met de architecten en ons eigen bouwteam bekijken hoe we de beschikbare overheidsmiddelen zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken.





Tegen juli kunnen we een bouwdossier indienen en de nodige aanbestedingen starten. We hopen in het schooljaar 2019 te starten met de werken voor de komende vier tot vijf jaar in verschillende fasen. Zo komt de dagelijkse werking van de school niet in het gedrang. Dan zal het hele schoolgebouw klaar zijn voor de noden van de 21ste eeuw", besluit Ward Van Hoorde.





KISP

Minister Hilde Crevits kende ook nog 1 miljoen euro toe aan het Centrum voor Volwassenonderwijs KISP, 510.000 euro voor de Gemeentelijke Basisschool Het Trappenhuis en 420.000 euro voor De Mozaïek in Gent toe. 160 en 180.000 euro gaan naar renovaties in Atheneum Wispelberg en het Kunstinstituut in Gent en het Paters Jozefieten College in Melle. De Provinciale Handelssschool kreeg 234.000 euro.