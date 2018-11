Sint-Lodewijk is eerste Vlaamse school met Tovertafel Lichtspel laat kinderen met beperking spelen en leren Didier Verbaere

20 november 2018

13u23 0 Wetteren De kinderen van Hemelsblauw, een klas in het buitengewoon basisonderwijs van Sint-Lodewijk in Wetteren, beschikken voortaan over een Tovertafel om te spelen en te leren.

“Bij de Tovertafel worden de zintuigen via kleurrijke en interactieve projecties geprikkeld. Een kastje aan het plafond projecteert interactieve lichtspelen op een tafel. Kinderen kunnen reageren via hand- en armbewegingen”, vertelt Barbara Drieghe, directeur van het BuBaO.

“Op onze school bieden we onderwijs aan kinderen met een motorische beperking. De Tovertafel stimuleert op een ludieke manier de totale ontwikkeling van elk kind. De kinderen kunnen spelen en leren zonder hulp van de leerkrachten. Het geeft hun zelfvertrouwen een serieuze boost en heeft zo’n positief effect dat zelfs de meest verlegen kinderen uit hun schulp kruipen”, zegt leerkracht Ethel Stroobants.

Dag van de Zorg

De Tovertafel Sprout werd ontwikkeld door het Nederlandse Active Cues dat interactief spelen toegankelijk wil maken voor kinderen met een beperking. “Uniek is dat de organisatie de doelgroep betrekt tijdens de ontwikkeling van de lichtspelen. Dankzij die Tovertafel kwam ook VTM over de vloer. De kinderen waren door het dolle heen want ‘op tv komen’ was één van hun dromen”, zegt Stroobants. Wie de Toverrafel zelf wil testen, is welkom op de Dag van de Zorg op zondag 17 maart volgend jaar.