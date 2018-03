Sint-Jozef fabriceert zaadbommen voor bloemenexplosie 27 maart 2018

03u30 0

Dara Louwagie, Emma Van De Vijver en Jasper Lootens, leerlingen van Sint-Jozefinstituut Wetteren, richting Gezondheids- en welzijnswetenschappen, fabriceerden gisteren bommen met zaden. Daarmee willen ze oorlog voeren tegen de klimaatopwarming. "In een mengsel van teelaarde en boetseerklei worden zaden van goudsbloem, boekweit, juffertje-in-'t-groen, korenbloem, bijenbrood en dille verwerkt en tot bolletjes gedraaid. Die laten we enkele weken drogen. Na de paasvakantie droppen we ze in de schooltuin. De zaadjes verspreiden zich en je krijgt bloemenplekjes", leggen de leerlingen uit. (DVL)