Shortwood Festival brengt film en muziek in sprookjesdecor 22 augustus 2018

De derde editie van Shortwood, een muziek- en theaterfestival, vindt plaats op zaterdag 25 augustus in het sprookjesachtig decor van de Kortenbos. "Er zijn performances van studenten van Toneelacademie Maastricht, KASK Gent en Conservatorium Antwerpen. Voor het eerst tonen we kortfilms uit Vlaanderen en Nederland. Afgewisseld met concerten van Delta Crash, Uberdoop en een dj-set van Silver Sisters van Janus & Lennert Coorevits met Joris Hessels als special guest", vertelt Inge Coleman van Shortwood. Er zijn ook kindervoorstellingen, een bar en foodtrucks. Shortwood begint om 13 uur aan de Oordegemsesteenweg 304 in Massemen. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te bestellen via inge@shortwood.eu. Aan de kassa betaal je 12 euro of 8 euro als student. Wie 10 tickets aan de kassa koopt, krijgt een gratis fles proscecco. Info op www.shortwood.eu. (DVL)