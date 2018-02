SGW doet het een dag zonder gsm 23 februari 2018

02u54 0 Wetteren Leerlingen van het Sint-Gertrudis College hebben gisteren een 'gsm-loze dag' op school gehouden.

"Een dag zonder smartphone is voor vele jongeren ondenkbaar geworden. Als school hebben we ervoor gekozen om de sociale media niet te bannen, we kunnen ze niet wegdenken uit de leefwereld van jongeren; erkennen en aanvaarden is een eerste stap. We proberen wel om jongeren te wijzen op een verantwoord mediagebruik en hen een gezond evenwicht te laten zoeken tussen de offline en de online wereld. Met deze gsm-vrije dag willen we de leerlingen bewustmaken van het risico op verslaving en hen sensibiliseren voor de gevaren van sociale media, gaming en ook cyberpesten. Het is ook de ideale manier om hen te laten aanvoelen hoe verknocht sommigen wel zijn aan hun smartphone", weet Kristel Van Driessche van SGW Wetteren. De hele school werd volgehangen met pictogrammen die wezen op het gsm-verbod. En de oproep werd massaal en met succes nageleefd. Gsm's bleven uit of gewoon in de boekentas zitten.





(DVL)