Scouts Prins Boudewijn bestaat waarschijnlijk veel langer dan gedacht Was het nu 1919 of 1945? Didier Verbaere

30 januari 2019

20u01 0 Wetteren In 2020 viert scoutsgroep Prins Boudewijn uit Wetteren haar 75ste verjaardag. Althans, dat dachten ze. Want uit archieven blijkt nu dat de groep uit 1945 eigenlijk reeds actief was in 1919 onder de benaming De Troep Wetteren 1 en in het verbond Gent was ingeschreven onder nummer 5. De groep gaat nu op zoek naar familieleden van de toenmalige leiders.

“Bij de viering van 65 jaar scouts Prins Boudewijn in 2010 kregen we het logboek van de stichting in 1945 in handen. Deze was al die tijd bewaard door Gerard Schoonacker en werd geschonken aan de toenmalige leiding van Prins Boudewijn. We hebben deze gekoesterd en goed bewaard en we zijn intussen 10 jaar verder. Maar in de aanloop van de voorbereidingen voor 75 jaar Prins Boudewijn in 2020 lazen we dat de eerste scoutsgroep in Wetteren reeds in 1919 bestond onder de benaming ‘ De Troep Wetteren 1 ‘ en in verbond Gent ingeschreven onder nr 5. En de leiders van toen staan eveneens vermeld in dat logboek”, vertelt Christine Baeyens van de VZW en leiding Prins Boudewijn.

Logboeken uit 1945

Die logboeken zijn echte pareltjes en heuse geschiedenisboeken. Oude zwart-wit foto’s tonen het leven van de scouts in de jaren ‘40, ’50 en ’60 in Wetteren. En het leven in Wetteren tijdens optochten en openbare activiteiten van Prins Boudewijn. Verslagen van kampen, weekends of vergaderingen zijn rijkelijk geïllustreerd met pentekeningen en schilderijtjes. Het allereerste logboek dat werd gemaakt in 1945 is mooi versierd met schapenwol en een jonge Prins Boudewijn, onze voormalige en overleden Koning, siert de kaft. Patrouilles kregen er elk hun eigen hoofdstukken. Zo leren we dat ook oud-bokser Freddy De Kerpel ooit deel uitmaakte van de Wetterse scoutsgroep.

Honderd jaar Prins Boudewijn?

Prins Boudewijn werd dus officieel opgericht in 1945 en fusioneerde met de meisjesgroep Sint-Lutgardis in 1968. Dat was ook het jaar dat een groep zich afscheurde en Sint-Jan in Overschelde oprichtte. Maar alles wijst erop dat De Troep van Wetteren de voorlopers waren van Prins Boudewijn. En dat de groep dus dit jaar honderd jaar bestaat. Om de echte geschiedenis van de scoutsgroep te ontrafelen gaat de groep nu op zoek naar nabestaanden van de pioniers in Wetteren.

“We willen nu proberen om de familieleden van de pioniers uit 1919 terug te vinden via oud-leden, oud-leiding en via het archief van de gemeente Wetteren. We gaan ook op zoek in de archieven van Scouts en Gidsen Vlaanderen en hopen dat zij nationaal namen en data van scoutsgroepen hebben bijgehouden”, aldus Christine.

Winterfeest

Op zondag 24 februari organiseert de groep ook haar jaarlijkse winterfeest onder de noemen ‘Was het nu 1919 of 1945’. Er is een eetfestijn in de feestzaal van het Scheppersinstituut aan de Cooppallaan in Wetteren. Met keuze uit warme beenham, balletjes in tomatensaus of een vegetarische maaltijd telkens met frietjes, slaatje en dessertenbuffet. Inschrijven kan tot 17 februari en enkel online. “Met de opbrengst van het winterfeest willen we de ramen en het glas vervangen van het scoutslokaal. Dat is momenteel nog enkele glas en door beter te isoleren willen ook wij de ecologische voetafdruk verkleinen.” Alle info op www.scoutswetteren.be.