Scheppersinstituut rouwt om Bram 04 september 2018

Het Scheppersinstituut in Wetteren startte het nieuwe schooljaar in rouw na het overlijden van Bram Bogaert (15). De jongeman uit Merelbeke had gisteren aan zijn 4de jaar mechanica moeten starten. Maar op zaterdag 25 augustus kwam hij ongelukkig ten val toen hij aan het crossen was met een buggy. De dag nadien overleed hij aan zijn verwondingen. Aan de ingang van zijn school staat een foto met bloemen en een kaarsje. "Vorige donderdag hebben we zijn klasgenoten samengebracht en opgevangen in de school. Op die manier konden ze het slechte nieuws samen verwerken en erover praten. We hebben hen ook gezegd wat ze zaterdag op de begrafenis konden verwachten. Vandaag staan ook begeleiders klaar om leerlingen op te vangen die niet bij Bram in de klas zaten, maar wel goed bevriend met hem waren", vertelt directrice Lina Vissenaken. Ook in de studiezaal en de bibliotheek is een rouwhoekje ingericht. "Daar kunnen leerlingen vanaf dinsdag terecht om iets neer te schrijven in een herinneringsboek. Dat zullen we samen met de digitale boodschappen die we via de site krijgen, overhandigen aan de ouders." (DVL)