Schepen Katrien Claus (CD&V) daagt verrassend op in extra gemeenteraad Didier Verbaere

03 april 2019

20u18 0

Schepen Katrien Claus (CD&V) daagde vanavond verrassend op in de extra gemeenteraad van Wetteren. De gemeenteraad van 26 maart moest, na een spoedoperatie aan de rug bij schepen Claus, worden uitgesteld nadat de oppositie opstapte. De meerderheid van CD&V, Groen&CO, Eén Wetteren en Sp.a plus bleek door de afwezigheid van de schepen immers niet meer in meerderheid met 14 op 29 zitjes. Daarom werd de zitting vorige week geschorst en de raad verdaagd naar woensdagavond. CD&V schepen Katrien Claus kwam vanavond verrassend, en ondersteund door haar echtgenoot, naar de raadszaal op Rode Heuvel. Op die manier was het bestuur weer in de meerderheid en kon de reguliere agenda worden afgehandeld. “Ik heb nog heel veel last in mijn been en rug na de operatie. Maar er stonden vanavond enkele belangrijke punten op de agenda zoals de goedkeuring van het budget van het OCMW. Dat wou ik niet laten wegstemmen door de oppositie”, verklaarde schepen Claus haar aanwezigheid. Na de agenda van de gemeenteraad, vertrok ze weer. De bijkomende vragen en de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn liet ze aan zich voorbijgaan.

Al blijft de vraag wel of de raad een herneming is van de geschorste zitting van 26 maart. Puur technisch gezien is die gemeenteraad wel degelijk geopend met 28 op 29 raadsleden. En dus rechtsgeldig om te vergaderen. Het eerste agendapunt werd toen zelfs goedgekeurd. Pas na het eerste agendapunt verliet de oppositie de zitting en werd de raad opgeschort. Voer voor discussie dus. Vanavond bleef de oppositie aan boord om de punten af te handelen.