Scheldedreef jaar lang éénrichting 07 augustus 2018

02u30 0

In de Scheldedreef in Wetteren geldt vanaf dinsdag 7 augustus een jaar lang éénrichtingsverkeer richting Wegvoeringstraat. Op de hoek van de Scheldedreef en de Wegvoeringstraat worden 32 nieuwe appartementen gebouwd. De werfkraan zal op het terrein zelf staan en veroorzaakt geen hinder voor het verkeer. Maar de vrachtwagens voor de ruwbouw zullen over een lengte van 60 meter, de volledige lengte van het perceel, de straat innemen. Daarom is er een parkeerverbod langs de overzijde van de werfzone en eenrichtingsverkeer in de volledige Scheldedreef. Inrijden kan enkel via de Scheldekaai. Op woensdag 29 augustus zal de Scheldedreef ook één dag volledig worden afgesloten voor betonwerken. Fietsers mogen enkel in het laagste deel ter hoogte van de Sint-Gertrudis school in twee richtingen rijden. Er is vanaf de Wegvoeringstraat een omleiding voor fietsers via de Markt, Rode Heuvel en Scheldekaai. (DVL)