Scheldedreef één jaar lang eenrichting 31 mei 2018

02u43 1 Wetteren Op de hoek van de Wegvoeringstraat en de Scheldedreef in Wetteren zijn de bouwwerken gestart van een grootschalig appartementencomplex.

Hierdoor wordt de Scheldedreef een jaar lang eenrichtingsverkeer. Op het perceel werden enkele panden gesloopt. Ook de oud-woning van Arène Goedertier was daarbij. Goedertier raakte bekend als de vermeende dief van het paneel van de Rechtvaardige Rechters (Lam Gods). Op de locatie komen nu 32 appartementen. "De werfkraan zal op het terrein zelf staan en geeft dus geen hinder voor het verkeer. De vrachtwagens voor de ruwbouw moeten op de rijbaan staan wegens geen plaats op privaat domein. Daarom wordt de straat eenrichting, behalve voor fietsers", verduidelijkt bouwheer Wim Vander Cruyssen (ERA). Inrijden kan dan via de Scheldekaai, uitrijden via de Wegvoeringstraat. Deze richting wordt gekozen omdat de Scheldedreef een belangrijke uitvalsweg is voor de brandweer. Er geldt ook een parkeerverbod langs de overzijde van de werfzone. (DVL)