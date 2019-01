Scheldedreef afgesloten Didier Verbaere

16 januari 2019

14u00 0

De Scheldedreef in Wetteren is op 18, 21 en 25 januari afgesloten voor doorgaand verkeer van 6 tot 12 uur. Een aannemer bouwt er op de hoek van de Wegvoeringsstraat een nieuw appartement. De Scheldedreef wordt hiervoor drie halve dagen ingenomen voor beton pompwerken. Er js een omleiding voorzien via Moerstraat, Korte en Lange Bergstraat, Florimond Leirensstraat en Markt.