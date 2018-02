Scheldebrug ziet het licht... en moet alweer worden afgebroken ONDERAANNEMER MAAKT FOUT IN PROJECT VAN 4,8 MILJOEN EURO DIDIER VERBAERE

07 februari 2018

02u46 0 Wetteren Slecht nieuws omtrent de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde; het project van 4,8 miljoen euro moet worden afgebroken en opnieuw heropgebouwd. De kwaliteit van het gestorte beton bleek door een fout van de onderaannemer onvoldoende. Het project loopt door deze terugval maanden vertraging op.

De problemen aan de 170 meter lange aanloopbrug naar de stalen brug over de Schelde startten in november vorig jaar toen de eerste 35 meter tussen pijlers één en drie werden gebouwd. "Bij het storten van het beton verzakte een deel van de bekisting. De aannemer (BAM Contractors) en onderaannemers hebben toen verder beton gestort in de hoop dat de bekisting weer op zijn plaats zou glijden, maar bij controle - en na afbraak van de bekisting - bleek dat ze toch niet het gewenste resultaat hadden bereikt", vertelt projectingenieur Hans De Preter van bouwheer De Vlaamse Waterweg NV, afdeling Zeeschelde. Aan de pijlers werden controlegaten weggeschoten om het onderliggende beton te controleren en die kwaliteit bleek niet te voldoen aan de norm.





100.000 euro

"Na onderzoeken en bijkomende studies hebben we beslist om de eerste fase opnieuw uit te voeren en de aanloopbrug tussen de eerste drie pijlers af te breken en opnieuw te gieten. De aannemer neemt de schuld op zich en zal de extra kost van ruim 100.000 euro voor zijn rekening nemen. Het is niet zo dat de brug kon instorten, maar we willen een brug bouwen die honderd jaar kan meegaan. Volgens ons primeert kwaliteit boven bouwtijd", aldus Hans De Preter. "Het tweede stuk van de aanloopbrug werd vorige week gegoten en daar verliep alles zoals gepland."





De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug is het paradepaardje van het project 'Wetteren aan de Schelde (W2O)' tussen de Sint-Gertrudiskerk en de Markt. Op die plaats werd een compleet nieuw stadsdeel gebouwd met appartementen, horeca, een kantoor van BPost en het nieuwe gemeentehuis dat afgelopen maandag in gebruik werd genomen. De nieuwe brug van De Vlaamse Waterweg NV, een project van 4,8 miljoen euro, had in april gebruiksklaar moeten zijn. Meteen daarna zou de oude Passerelle worden afgebroken, maar de werken lopen nu dus maanden vertraging op. "Onze nieuwe streefdatum voor de ingebruikname van de brug is juli, vlak voor het bouwverlof. In het najaar, na het broedseizoen van de beschermde zwaluwkolonie op de oude brug, zullen we die kunnen afbreken en starten we met de heraanleg van het pleintje en de Tragelweg aan de voet van de brug", besluit De Preter.