Samenwerking Spoor Twee verlengd Didier Verbaere

29 januari 2019

De gemeente Wetteren heeft de samenwerking met Spoor Twee voor 2019 verlengd. Deze vzw in de sociale tewerkstelling zorgt in Wetteren voor de aanleg en het onderhoud van groenzones, bufferzones, natuurgebieden, fiets- en wandelroutes en trage wegen. De arbeider staan in voor een geïntegreerde onkruidbestrijding met gasbranders, met onkruidfrees en onkruidborstels en voor onderhouds- en herstellingswerken aan voetpaden, fietspaden, verkeersborden en verlichting. Ze worden ook ingezet voor het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. De gemeenteraad keurde een pakket van 9.358 werkuren goed voor een bedrag van 209.478 euro. En 1.000 bijkomende uren voor het onderhoud van de Trage Wegen voor een bedrag van 22.385 euro.