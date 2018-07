Samen in rusthuis, samen 103de verjaardag moeder vieren 26 juli 2018

Elisa Dauwe heeft gisteren haar 103de verjaardag gevierd in WZC Schelderust in Wetteren. Daar woont ze samen met dochter Jeaninne (79), die er tijdelijk verblijft na een voetbreuk. De viriele jarige heeft zo elke dag gezelschap van haar oogappel in de cafetaria waar ze nog dagelijks geniet van een witte porto. "Of een kriek als het zo warm is. Alle dagen in 't plezier en een goeie drinken. Zo wordt een mens gelukkig oud", lacht ze. Elisa werd geboren op 25 juli 1915 en huwde in 1937 met Maurits Merckx. Ze werkte haar hele leven in de textielnijverheid. Onder meer bij Beernaerts in Wetteren en in een fabriek in Gent. Maurits overleed toen hij amper 68 was. Kleinkinderen hebben ze niet. Na zijn dood vond ze opnieuw het geluk bij een oud lief van haar, maar ook hij is reeds overleden. Vandaag geniet ze van een spelletje kaart en het gezelschap van haar lievelingsnicht en vele vrienden. (DVL)