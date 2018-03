Ruzie tussen echtgenoten eindigt met messteek 26 maart 2018

Een man heeft zaterdagavond rond 22.15 uur een ruzie in de Kruisbergstraat in Wetteren beslecht met een messteek in de rug van zijn echtgenoot. Dat gebeurde in de woning van het echtpaar.





Het slachtoffer kon nog wegvluchten en strompelde hevig bloedend een café in de Achttien Augustuslaan binnen. De uitbaatster alarmeerde onmiddellijk de hulpdiensten. Twee agenten ondervroegen het slachtoffer en klanten, terwijl vier andere agenten met getrokken wapens naar het huis in de Kruisbergstraat trokken. Ze bevalen de echtgenoot naar buiten te komen en konden hem zonder verzet inrekenen. Zijn partner werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde nooit in levensgevaar. De dader werd meegenomen voor verhoor en is aangehouden voor intrafamiliaal geweld. Hij wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zal beslissen over een verdere aanhouding. Sinds hun huwelijk, zo'n acht jaar geleden, kwam het wel vaker tot confrontaties bij het koppel, zeker als er alcohol in het spel is. In verscheidene horecazaken mogen ze om die reden ook niet meer binnen in Wetteren. (DVL)