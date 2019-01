Rustige Oudejaarsnacht voor politie Didier Verbaere

01 januari 2019

De politie beleefde een rustige Oudejaarsnacht in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. “Er werden geen incidenten gemeld op de verschillende evenementen. Enkel om 6 uur was er een melding van een woordenwisseling op de Markt maar onze diensten moesten niet tussenbeide komen", zegt commissaris Certan Ichten van de politiezone. Ook voor de hulpdiensten werd het een kalme nacht. Eén persoon raakte lichtgewond toen hij in een gracht sukkelde.