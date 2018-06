Rozenrally 22 juni 2018

03u06 0

De 43ste Rozenrally Wetteren Zuid van Chiro Hermeline vindt plaats op zondag 1 juli. Start en aankomst aan het Chirolokaal aan de Lindenlaan in de wijk Diepenbroek voor een rustige fietstocht van 25 kilometer doorheen het rozen- en plantenparadijs van Wetteren en omgeving. Starten kan vrijblijvend tussen 13 en 14 uur. Aansluitend, vanaf 17 uur, is er een grote barbecue aan de lokalen waar iedereen welkom is. Om 18 uur worden daar ook de resultaten van de Rally en de winnaars bekend gemaakt. Inschrijven kan bij Meisjes-Chiro Hermeline Wetteren. (DVL)