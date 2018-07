Rouwregister voor Dirk Uyttendaele 10 juli 2018

In het gemeentehuis op Rode Heuvel wordt vandaag een rouwregister geopend naar aanleiding van het overlijden van Groen&Co-voorzitter en -gemeenteraadslid Dirk Uyttendaele. De 71-jarige chirurg en professor emeritus van het UZ Gent overleed onverwachts op 6 juli.





"Sinds 2013 was Dirk een zeer gewaardeerd gemeenteraadslid in Wetteren. Zijn erudiete stijl en weloverwogen tussenkomsten tijdens de gemeenteraad typeerden hem. Hij was geen man van veel woorden, maar kon op het gepaste moment de juiste klemtoon leggen. Op zijn bescheiden en correcte wijze was hij een brugfiguur in zijn partij en in de gemeenteraad. Als hij het woord nam, dan luisterde iedereen. Zijn rustige gedrevenheid werd geapprecieerd over de partijgrenzen heen. Hij zal gemist worden als professor emeritus aan UZ Gent, in de politiek, in het gemeentebestuur en als vriend. Dirk laat een echtgenote, twee dochters en kleinkinderen verweesd achter. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies", meldt het gemeentebestuur van Wetteren. Medeleven betuigen met een laatste persoonlijke boodschap kan in het rouwregister aan de balie tijdens de openingsuren van het nieuwe gemeentehuis.





(DVL)