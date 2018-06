Roos Coppens wordt algemeen directeur in Wichelen 20 juni 2018

Roos Coppens (38) wordt de nieuwe algemeen directeur in de gemeente Wichelen. Roos werkt nu als algemeen vrijetijdscoördinator in Wetteren, maar kwam als beste naar voor in de selectieprocedure in de buurgemeente. Volgens een nieuw decreet worden volgend jaar alle gemeente- en OCMWsecretarissen vervangen door één algemeen directeur. Gemeentesecretaris Frans Coppens liet het Wichels bestuur weten dat hij geen ambities koesterde voor de nieuwe functie. En dus werd een selectieprocedure begonnen. Wetteren moet niet alleen op zoek naar een nieuwe chef voor het departement vrije tijd en sport, de gemeente zoekt ook nog een nieuwe algemene directeur. Gemeentesecretaris Tom Van West wordt in Wetteren niet automatisch benoemd. De gemeenteraad stemde eveneens in met een selectieprocedure. (DVL)