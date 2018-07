Rookverbod op ligweide zwembad 27 juli 2018

In het openluchtzwembad De Warande in Wetteren is een algemeen rookverbod afgekondigd, uit vrees voor brand door de hitte. Het gras van de ligweide ligt er al weken kurkdroog bij. De politie controleerde gisteren of het verbod werd nageleefd. (DVL)