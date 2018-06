Rolschaatskampioen op N-VA lijst 13 juni 2018

02u55 0

Voormalig rolschaatskampioen en zaakvoerder van Raes Sport & Spel André Raes krijgt een plaats op de N-VA lijst. 'Mieleken' Raes nam de zaak van zijn vader Emiel over en bouwde de winkel uit tot een begrip in de regio en sponsorde tientallen sportclubs. Hij is ook de fiere pluspapa van Sofie Wijmeersch die ook op de Wetterse N-VA lijst staat. Een ander sportieve Wetteraar op de lijst is Johan Ver Eecke. Hij speelde jarenlang voetbal bij Edeboys, Standaard Wetteren en Royal Racing Wetteren, Telstar Melle en Meulestede Gent. Kandidaat Johan Braeckman heeft 28 jaar gevoetbald, en is nu jeugdtrainer. (DVL)