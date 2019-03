Rolande V.R., verdachte in verdwijningszaak Jean Vercarre, blijft in cel na mishandeling nieuwe partner Didier Verbaere en Koen Baten

05 maart 2019

10u39 0 Wetteren Rolande V.R. (67) uit Wetteren blijft nog minstens één maand in de cel voor bedreigingen en slagen en verwondingen van haar partner. De raadkamer van Dendermonde heeft deze ochtend haar aanhouding bevestigd en verlengd.

De vrouw wordt er ook nog steeds van verdacht dat ze achter de verdwijning van haar vorige partner Jean Vercarre (66) zit. Die is sinds juni 2016 spoorloos. Rolande V.R. zat als verdachte in de verdwijningszaak een jaar in voorhechtenis en nadien enkele maanden onder elektronisch toezicht in haar woning aan de Brusselsesteenweg. Daar viel de politie vorige woensdag met man en macht binnen na melding van een zware ruzie in de woning.

De vrouw werd daags nadien alsnog opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die liet haar aanhouden wegens slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid van een huisgenoot. “Er zijn nog steeds enkele omstandigheden naar mijn cliënt toe die moeten onderzocht worden. Daarom werd de aanhouding voor de raadkamer bevestigd. Meer wil ik daar niet over kwijt”, zegt haar advocaat Kevin Schockaert uit Serskamp.

De zaak staat ook los van de verdwijningszaak. Maar zowel vroegere buren van de vrouw aan de Kalkensteenweg, waar Vercarre verdween, en huidige buren lieten in deze zaak weten dat het er soms heftig aan toe kon gaan. Toch zijn er ook buren die het opnemen voor haar. “Rolande praat luid en als ze boos is, dan is dat nog luider. Maar in elk huishouden is er wel eens ruzie. Het probleem is dat ze haar verleden tegen heeft terwijl ze altijd heeft ontkent iets met de verdwijning van Jean te maken heeft. Ik heb nooit problemen tussen haar of haar partners gemerkt”, vertelde een buurvrouw ons afgelopen weekend.