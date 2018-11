Rode Neuzenhappening op Mariagaard Didier Verbaere

24 november 2018

Leerlingen van het 6de jaar Sociale en technische wetenschappen van Mariagaard aan de Oosterzelesteenweg in Wetteren zetten zich de hele dag in voor de Rode Neuzen actie. Zaterdagochtend schoven 230 mensen aan voor het ontbijt en zaterdagavond nemen 20 teams het tegen elkaar op in een quiz. Er is ook een fuif zonder alcohol voor -16 jarigen en een lounge bar voor de ouderen. Ook Q Music kwam langs voor een reportage op de tweedehandsmarkt. “Twee jaar geleden konden we 6.000 euro schenken aan de Rode Neuzen Actie. Ook dit jaar hopen we op hetzelfde bedrag of meer uit te komen”, zegt Hugues Van Doorne van Mariagaard.